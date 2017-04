La compañía Fresh Express retiró todas las ensaladas mixtas envasadas a la venta en las tiendas de la cadena de grandes almacenes Walmart ubicadas en Florida, después de que dos personas encontraran murciélagos muertos en el interior de dos bolsas plásticas de hojas de lechuga, recogió el canal local WSVN.



Las dos personas afectadas señalaron que llegaron a comer desprevenidos parte de los murciélagos, usualmente vectores de la rabia, por lo que tuvieron que ser tratados contra esta enfermedad como medida de precaución.



Los expertos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indicaron que, no obstante, la transmisión de la rabia por ingestión es "extremadamente rara".



"Las dos personas que ingirieron trozos de murciélago se encuentran bien y no muestran ningún signo de contagio de la rabia", señaló el CDC en un comunicado.



Sin embargo, la compañía Fresh Express recomendó a las personas que hayan adquirido esta marca de ensalada que tiren el envase a la basura y no coman el producto o las devuelvan a la tienda para recibir una devolución.