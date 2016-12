Cinco fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico hicieron 10 allanamientos simultáneos en lujosas viviendas, entre ellas una oficina de contabilidad denominada "El Triunfo", de donde habrían retirado varios documentos, se presume que en el lugar se estarían administrando varias viviendas, en su mayoría de brasileños que ingresaron al Paraguay. El procedimiento se realizó en diferente barrios de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Los fiscales que llegaron a la capital del Amambay para dar cumplimiento al mandato judicial fueron Isaac Ferreira, Elba Cáceres, Celso Morales, Zully Ferreira y Hugo Volpes.

Existen varias carpetas sobre lavado de dinero presumiblemente proveniente del narcotráfico. A pesar de que los intervinientes no dieron muchos detalles, la mayoría de las viviendas visitadas anteriormente pertenecían al presunto traficante prófugo Elton Leonel Rumich da Silva, más conocido con el mote de "Galán".

Los fiscales se movieron con mucho hermetismo a pesar de la insistencia de los medios de prensa locales.

El único de los fiscales que dio detalles del procedimiento fue Celso Morales, quien explicó que el motivo de la presencia de ellos obedece a una investigación por lavado de dinero.

"A pesar de que no soy el titular de la causa, estamos levantando evidencias de personas cuya identidad no voy a poder revelar, que estarían siendo investigadas por lavado de dinero, estamos levantando documentos contables de algunos inmuebles y sociedades formadas, a mí me toca ingresar en esta oficina de contabilidad, mientras que los otros colegas coadyuvantes están en las viviendas individualizadas también buscando documentos", detalló.

El escurridizo Rumich da Silva también cuenta con otras identidades, entre ellas, la de Oliver Giovanni da Silva y una cédula paraguaya a nombre de Ronaldo Rodrigo Benítez.

De una las casas allanadas habrían retirado una lujosa camioneta Toyota Fortuner, además de la detención de dos brasileños, cuyas identidades no fueron divulgadas, de la "oficina de contabilidad".