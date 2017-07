Disney exhibe su poderío con la Feria D23

En los últimos años, todo lo que toca este gigante del entretenimiento se convierte en oro y, en ese sentido, el presidente de Walt Disney Studios, Alan Horn, confirmó que las cinco películas más taquilleras del año pasado a escala global tuvieron el sello de Disney (Capitán America: Civil War; Rogue One: Una historia de Star Wars; Buscando a Dory, Zootopia y El libro de la selva).

De hecho, en el 2017 tampoco aflojaron el acelerador y La Bella y la Bestia ocupa el liderato con más 1.260 millones de dólares.

Pero lo que querían los fans de la D23, muchos de los cuales hicieron cola desde el viernes para entrar en la presentación, era ver detalles de los largometrajes del universo de Disney.

Así, Avengers: Infinity War, el filme que aspira a dar sentido a todo el ambicioso conjunto entrelazado de cintas sobre el universo de Marvel, desveló su primer clip con la presencia sobre el escenario de estrellas como Robert Downey Jr. (Iron Man), Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Tom Holland (Spider-Man), Chris Hemsworth (Thor), Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) o Karen Gillan (Nebula).

En el adelanto de este filme, dirigido por los hermanos Russo y que llegará al cine en mayo del 2018, se pudo ver a los personajes de la saga The Avengers, junto a los de Guardians of the Galaxy enfrentándose al temible Thanos, interpretado por Josh Brolin.

Spider-Man con el pelo erizado ante una amenaza, Thor cayendo en la nave de Guardians of the Galaxy, imágenes de ciudades destruidas y Iron Man tratando de frenar a Thanos fueron algunos pasajes que pudieron disfrutar los fans, enloquecidos ante la primicia.

También despertó grandes aplausos el primer video de Mary Poppins Returns, la secuela de Mary Poppins (1964), que en esta ocasión protagonizarán la británica Emily Blunt y el artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda.

Rob Marshall, el realizador de este filme que se estrenará en la Navidad de 2018, afirmó que fueron “muy protectores” con el legado del filme.

El público de la D23 se puso en pie para recibir al reparto de la inminente Star Wars: The Last Jedi, la nueva entrega de la saga galáctica ideada por George Lucas que verá la luz el 15 de diciembre.EFE