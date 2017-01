En esa familiar recreación no se perciben los pormenores violentos de su historia, no se sienten los malos olores del establo original...

Tampoco es posible percibir el rechazo y la pobreza que sufren José y María y que también alcanzó al recién nacido... Pero, como señala San Pablo, “llegada la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo, nacido de mujer”, para compartir nuestra historia.

En estos tiempos, nuestro Gobierno no es el de Herodes, sino el de Horacio Cartes; su servilismo no es al imperio romano, sino al narcotráfico y dueños de la tierra; no reprime con legiones romanas, sino con el GEO... Cambian los actores, pero la represión contra los pobres es la misma.

Decimos que Dios ha nacido en Guahory.

Y lo que acontece allí es intolerable. Es una muestra más, como la masacre de Curuguaty, del futuro que el Gobierno sueña para los pobres de este país.

El Estado ha sido secuestrado por un gobierno putrefacto. Usa la Justicia para robar a los más indefensos.

Y, por el otro lado, firmes, con la dignidad propia de hijos de Dios, los hombres, mujeres y niños de Guahory siguen defendiendo sus derechos.

Hoy Guahory es una manera descarada de erradicar no la pobreza sino a los pobres. Si no se pone remedio, vendrán otros Guahory.

Y ¿quién realmente protege a los pobres?

Vivimos un drama de humanidad. Este se pone de manifiesto al ver los niveles de insensibilidad, también dentro de la misma Iglesia católica...

Y nuestra fe en Jesucristo no nos permite estar ajenos al drama de la violencia contra los empobrecidos”.