Dijo que las autoridades deben tomar conciencia sobre el gran déficit en infraestructura que tiene nuestro país y la urgente necesidad de contar con recursos que nos permitan acercarnos por lo menos a los niveles de desarrollo de la región.

"Esta situación (sobre la emisión de bonos) genera incertidumbre. Cuando comenzó este Gobierno se habló de propuestas de grandes obras y para ello las empresas locales hicieron importantes inversiones en equipamiento y recursos humanos", recordó el ingeniero.

Dijo que las firmas locales, que en su mayoría están emprendiendo los grandes proyectos de construcción de puentes, viaductos, avenidas, rutas, precisan una continuidad en el ritmo de obras para volver sustentable la inversión que han hecho.

"Las empresas ya no pueden dar marcha atrás en las inversiones que se hicieron. Yo me tiré al río y estoy en medio de él ahora. No me pueden venir a decir que ya no se emitirán bonos porque a alguien se le ocurrió poner el tema en el debate político", cuestionó.

Moreno dijo que solamente con el ritmo de inversión anual de unos USD 500 millones que pretende mantener el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se podrá mejorar la calidad de desarrollo del país.

"Todos nos tiramos al río, hicimos inversiones grandes que las vamos a recuperar recién en diez años, pero ahora resulta que algunos quieren cambiar el discurso por la cercanía de unas elecciones", se quejó.

Añadió que los proyectos no deben parar y que será clave para la economía de este año que se puedan blindar del debate político electoral aquellas obras emblemáticas que se encuentran en ejecución o en proceso de ser iniciadas.

EMISIÓN DE BONOS. Este año el Poder Ejecutivo pretende emitir bonos soberanos por unos USD 558 millones que, según afirma, los destinará por un lado al pago de deuda pública y al financiamiento de varios proyectos de infraestructura.

Con la aceptación de la Cámara de Diputados al veto total del Ejecutivo a la ley de presupuesto que se diseñó para este año, se tendrá que repetir el mismo presupuesto que se tuvo en el 2016.

En el entender jurídico del Gobierno, al repetirse el presupuesto el Congreso le faculta a emitir bonos por el mismo monto que dicho año.

Sin embargo, varios parlamentarios de la oposición consideran que si el Ejecutivo quiere realizar una nueva emisión de bonos deberá someter a consideración del Parlamento; de lo contrario, el presidente de la República, Horacio Cartes, se expone a un juicio político por mal desempeño de funciones.

El cuestionamiento del Legislativo es por el ritmo de crecimiento de la deuda pública, que actualmente asciende al 22,5% del producto interno bruto (PIB), esto representa unos USD 6.115 millones.