David Lynch dice que ya no dirigirá películas

"Las cosas han cambiado demasiado. Muchas películas no funcionan en taquilla a pesar de ser grandes películas, y películas que han sido éxitos de taquilla no serían jamás las cosas que me gustaría hacer", aseguró en una entrevista con The Sydney Morning Herald.

Su última película, Inland Empire, estrenada en 2006, es de hecho una contrapropuesta a las películas que se desarrollaban en Hollywood en la época.

Sin embargo, pese a este anuncio, el director continuará trabajando detrás de la nueva temporada de Twin Peaks, serie de culto que se estrenará el 21 de este mes vía Showtime, tras una ausencia de 25 años.

La producción fue creada por Lynch en 1990 y en esta nueva temporada contará con 18 capítulos y gran parte del elenco original, entre ellos el actor norteamericano Kyle Merritt MacLachlan, conocido por su papel del agente Dale Cooper y su participación en otras películas de Lynch como Dune y Blue Velvet.

