Darín: “El confort no es muy creativo”

“Los malos me encantan, los villanos me encantan”, afirma entusiasmado Darín, para quien su trabajo es “permitirse el atrevimiento de fantasear con vivir otras vidas”. “Me gusta vivir las vidas de tipos que para mí son inimaginables”, agregó el intérprete en una entrevista en la sede madrileña de Casa América, durante uno de sus múltiples viajes a Madrid.

En sus cinco décadas de carrera –debutó en el teatro con solo 10 años y acaba de cumplir 60– Darín escoge además sin dudar el teatro como el medio ideal de expresión para un actor.

“Es incomparable lo que ocurre entre dos colegas sobre un escenario, lidiando con un acontecimiento fuera de pronóstico”, explica el protagonista de Nueve reinas, El secreto de sus ojos o Truman.

Considera que “el cine no es de los actores, es del director, del editor y de tantísimos aspectos altamente creativos y técnicos”, mientras que en el teatro “cuando se abre el telón ni el director figura”.

Aunque al final lo que le importa es la historia. “Lo que verdaderamente me puede tener dentro o no de un proyecto es la historia, si la historia me va, puedo considerar todo lo demás, pero primero es la historia”, señala. EFE