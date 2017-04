En ese sentido, sostiene que la custodia de bancos y estaciones de servicio forman parte de la labor policial, a diferencia de los servicios prestados a personas particulares que pagan a los uniformados por resguardar su seguridad. "La Policía tiene un sueldo y es su deber protegerlo, no es necesario que se le contrate ni que pague", insistió.

El único suboficial que cuidaba la empresa Prosegur, identificado como Sabino Benítez, falleció tras ser atacado por el grupo de delincuentes que abrieron el edificio con explosivos.

Para el comandante incluso debía haber más efectivos, más aún cuando se tenía conocimiento de las intenciones de robar la empresa. "Yo me arrepiento de no haber tenido ahí a 10 policías custodiando eso, pero ahí a que le paguen, eso yo no sé, y eso no debe ser", indicó.

Sin embargo, el jefe de Homicidios de Alto Paraná, Richard Vera, había dicho justamente este lunes que ni 10 policías habrían evitado el asalto, pues los atacantes eran entre 50 y 60 personas.



A su vez, el nuevo titular de la Jefatura de Policía de Alto Paraná, Manuel Sosa, reconoció al departamento como una zona de muchos negocios por su característica fronteriza.

Reconoce que hay falencias en Recursos Humanos, implementos de seguridad y tecnológicos al igual que en cualquier zona del país, pero adelantó que se apelará al Estado para conseguir las herramientas necesarias.

También refirió que su gestión se centrará en la planificación de organizaciones de la institución y la colocación de hombres de confianza en puestos clave.

Los delincuentes bloquearon el perímetro con vehículos incinerados y operaron por más de dos horas, sin que la Policía Nacional pudiera repelerlos. Escaparon hacia Hernandarias y según investigaciones cruzaron el lago Itaipú en lancha luego de dejar abandonados rodados blindados en la zona de Itá Paso.

En el lado brasileño hubo un nuevo enfrentamiento de aproximadamente 12 horas después del asalto en Ciudad del Este. Se registraron tres fallecidos, dos heridos y cuatro vehículos recuperados.