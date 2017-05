Chris Brown celebra su cumpleaños 28

Recién en el 2005, a los 16 años, su figura como cantante y compositor rapero dio a luz finalmente con el nombre de Chris Brown. El álbum incluía el sencillo Run It!, que encabezó el Billboard Hot 100, lo que convirtió al cantante en el primer artista masculino en tener el primer sencillo de su disco debut en el número uno, solo desde Montell Jordan en 1995. El álbum ya vendió más de dos millones de copias en los Estados Unidos y fue certificado doble platino por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA).

Para su tercer álbum titulado Graffiti, lanzado el 15 de diciembre de 2009 de donde el sencillo oficial fue I Can Transform Ya, con Lil Wayne y Swizz Beatz, que alcanzó el puesto número 20 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en el octavo éxito de Brown dentro del top 20 en esa lista. Crawl fue lanzado como el segundo sencillo del álbum. Fue publicado como descarga digital el 24 de noviembre de 2009.

No todo en su carrera fue éxito, pues Brown se encontraba bajo proceso penal debido a no respetar las condiciones de su libertad y rehabilitación luego de declararse culpable por maltrato a la cantante Rihanna, sumado a un polémico caso de asalto y agresión a un fan, del cual aún no se logró esclarecer su participación en los hechos. Todo lo anterior había aplazado considerablemente el lanzamiento de X, su álbum programado para ser publicado en 2014.

El rapero participó en diversos éxitos como No Air, un dueto con la cantante Jordin Sparks; Shortie Like Mine, con el rapero Bow Wow; y Shawty Get Loose, junto a Lil Mama y T -Pain. Las canciones lograron llegar al puesto número 3, número 9 y el número 10 en el Billboard Hot 100, respectivamente.

A pesar de su accidentada vida personal, logró volver a la cima de los rankings con sus álbumes F.A.M.E y Fortune publicados en 2011 y 2012, respectivamente. Con el primero consiguió un Grammy al mejor álbum de R&B en febrero de 2012.

El último incidente que se conoce del compositor fue en abril, el estadounidense atacó a un fotógrafo en un club en Tampa, Florida, porque al parecer le disgustó que le haya sacado algunas fotografías, según El País de España.

El escándalo reciente de vinculación con las drogas junto con Lil Wayne también empañó su talento.