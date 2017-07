La firma multinacional salvadoreña Unicomer, había comprado la compañía y denunció el hecho, asegurando que se crearon 15.000 créditos fantasmas cuya cartera ascendía a unos USD 24,5 millones. El perjuicio total que evalúa la empresa es de USD 45,3 millones al sumar las deudas que tuvieron que pagar.

También se imputó a Luis Saguier, Emilio Saguier Cuquejo (hijo de Luis), Diego Roberto Jordán (ex secretario de Luis) y Jazmín Rodas (ex abogada de Electrofácil) por el presunto lavado de dinero y lesión de confianza. "En el caso puntual de Luis Saguier hemos pedido la prisión preventiva, para los demás imputados solicitamos las medidas de seguridad como no salir del país ni cambiar de residencia", añadió la agente del Ministerio Público.





Finalmente, dijo que la imputación se recabó una gran cantidad de información cruzando datos que proporcionaron los bancos privados donde los mismos movieron dinero, registros del Banco Central del Paraguay, Secretaría de Prevención Contra el Lavado de Dinero (Seprelad) y testimonios de ex funcionarios y gerentes de la compañía.