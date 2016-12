"Los liberales son los propiciadores de los acuerdos políticos que hasta hoy no pudieron cristalizarse en función del Gobierno. Hay una falta de liderazgo, por eso estamos discutiendo alianzas. ¿Por qué existen los movimientos? Porque los partidos han sido vaciados", señaló Acevedo en su ponencia.





"Soy un partidócrata, creo en los partidos. El que gana la batalla de la propaganda, gana la batalla política. La concertación es una exigencia coyuntural, hay que empezar a discutir cómo defender la constitución y no violarla. Sutilezas de la codicia política, de la devoción personal al apetito gestacional del cargo", añadió.





"Parece ser que los únicos candidatos son Lugo y Cartes, eso refleja la decadencia de los partidos, ninguno de ellos proviene de los partidos. En el 2008 (los liberales) ganaron las elecciones, pero perdieron la conducción política. Si estamos reunidos para hablar sobre concertación es porque el partido no cree que vaya a ganar solo una elección y mucho menos va a gobernar solo. No creo tampoco que el Partido Colorado no se quiera abrir, porque la fractura es imposible de unir", reflexionó.