Sus declaraciones fueron vertidas anoche durante el programa Los Inquilinos de López, conducido por Bruno Masi y emitido por Telefuturo. Además de Cartes también fueron entrevistados los ex presidentes Juan Carlos Wasmosy, Luis Ángel González Macchi, Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo y Federico Franco, quien reveló que tiene una especie de museo de su gestión.

"Con todo este tema que estamos tocando hoy, alguien me decía que la Constitución, la Carta Magna, no es del presidente, ni de los gobiernos. La Carta Magna es del pueblo. Es el pueblo el que tiene que ser atendido por su Carta Magna. Si uno no actualiza la Constitución se está cercenando las posibilidades al pueblo", apuntó Cartes sobre el polémico tema que sigue en debate en el ambiente político, donde continúa buscando cerrar los votos para aprobar la enmienda para habilitar la reelección presidencial.

Cartes señaló que hay que observar cómo está la región en este tema. Mencionó el caso de Estados Unidos, que tuvo 27 enmiendas. "No quiero hablar de esa palabra, porque hoy es el de la polémica", acotó, al tiempo de subrayar que en todos los países se realizan ajustes para mejorar la Carta Magna por el bien común.

El mandatario agregó que sobre la polémica generada se dicen y se repiten tantas cosas que están "lejos de la verdad".

Dijo que hay necesidad de modernizar nuestro país en todo y que hay una crisis mundial en donde la gente está desencantada de los políticos.

Sostuvo que hay que hablar el idioma de la gente. Consideró que la política es la única herramienta para el servicio a favor de la ciudadanía. "De aquí no me mueve nadie. Guste o no nos guste. En breve voy a salir con un discurso nacional", apuntó.

Indicó que aún no sabe qué número de la camiseta le tocará, en alusión a la candidatura para las elecciones generales. "No sé si seré Chilavert o numero 9; pero la albirroja la tengo puesta", significó.

memes y vida de soltero. El presidente hizo también referencia a la polémica generada por usar el pantalón tipo chupín y que le valió varios memes que circularon a través de las redes sociales. "Me encantan los memes. Ahí está nuestra gente. Allí está el paraguayo. Realmente me encanta. Debemos trabajar mucho, intenso y siempre con una sonrisa en la boca", respondió, minimizando el tema.

En cuanto a las críticas de la prensa, el mandatario dijo que hay que acostumbrarse y que cada uno cumpla su rol. "Nadie nos va a frenar en lo que tenemos que hacer, ni el carácter, ni los memes; ni las redes sociales", señaló.

Con relación a su situación sentimental de soltero, atinó a decir que ahora se respeta Mburuvicha Róga y que no se usa para hacer karaoke como hacían sus antecesores, aludiendo principalmente a Lugo. Acotó que lo que más extraña de su vida privada es cuando tenía más tiempo para dedicarse al campo y al fútbol. Y que le incomoda la lentitud en la función pública.