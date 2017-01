Marcos Riveros, miembro de Camedpar, dijo a ÚLTIMAHORA.COM que la reunión fue positiva a raíz de la postura aperturista del ministro Barrios. “Nos llenó de esperanzas”, manifestó el padre de una menor de 13 años que sufre del Síndrome de West.

Gracias al aceite de cannabis, la niña pasó de tener diariamente entre 6 a 8 convulsiones a no tener ninguna, incluso en semanas. Se puede conectar mejor con su padres, mira a los ojos y parece percibir las cosas mucho mejor.

El ministro expresó que actualmente se analiza la posibilidad del uso del aceite de cannabis con fines terapéuticos y que existen pasos a seguir para considerarlo como algo más que una medicina alternativa.

Planta procesada. Resaltó que muchos niños sufren a causa de la epilepsia refractaria, y que esto se puede controlar con el derivado no adictivo de la marihuana, que es el aceite. Este se obtiene de una pequeña proporción de la planta de marihuana que debe ser debidamente procesada. El derivado terapéutico no se puede realizar en el país si las leyes no lo permiten.

Ante la falta de pronunciamiento de organismos internacionales de salud se requiere de un sustento científico para proyectar en una ley la utilización de la sustancia para el tratamiento de algunas enfermedades. Barrios sostuvo que dicho estudio podría quedar a cargo del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas.

Según registros del Ministerio de Salud, unas 60 personas en Paraguay utilizan este aceite de cannabis por prescripción médica.

La organización Camedpar dijo que presentará un proyecto de ley para que el medicamento sea comercializado y producido en Paraguay. Riveros indicó que presentarán a Salud las investigaciones y solicitaron subsidio de este aceite a la cartera sanitaria.