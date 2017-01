CONCEPCIÓN

Los campesinos del asentamiento Antebi Cué, del Departamento de Concepción, recibirán los víveres a ser distribuido por la colonos menonitas de Río Verde como exigencia para la liberación del adolecente Franz Wiebe.

Este es un extenso asentamiento que abarca los departamentos de Concepción y Amambay, que fue expropiada en la década del 90 para los campesinos sin tierras. Sin embargo, más del setenta por ciento de los ocupantes originales abandonaron de vuelta la zona ante la falta de infraestructura vial y servicios basicos, y –por sobre todo– por el avance de narcoganaderos brasileños y paraguayos.

El EPP eligió como beneficiaria a esta comunidad porque desde el año 2005 hasta el 2010 el grupo permaneció en esa área, desde Jhugua Ñandú hasta Puentesiño. De hecho, durante el secuestro de Fidel Zavala, desde octubre del 2009 hasta su liberación en enero del 2010, se mantuvieron en esa zona. Es más, en esa área se realizó el pago por el rescate de Zavala, lanzando desde una avioneta la bolsa con los 550.000 dólares.

Los investigadores sostienen que el grupo contaba con una red de apoyo logístico en esa área y que como un reconocimiento decidieron que se entregue los víveres en ese asentamiento.

En esta comunidad no existe una organización fuerte, por lo que los pobladores consultados señalaron que recibirán lo que se les lleve.

Uno explicó que por la situación de crisis que atraviesa el campo por la nula producción agrícola no se puede dar el lujo de rechazar este tipo de ayuda. "Estamos casi todos de acuerdo en recibir; habrá alguna gente que no requiera, pero la situación de pobreza en que estamos nos obliga a no rechazar cualquier ayuda. Oficialmente nadie nos comunicó nada, solo nos enteramos a través de la prensa de que entregarán en esta zona", explicó un poblador, que por temor se guardó su identidad.

Sin embargo, aclaró el poblador afirmando que no le conocen a la gente del EPP. "No tenemos ningún vínculo con ellos, pero personalmente creo que, rechazando, estaríamos complicando aún más la situación del secuestrado, porque la exigencia es que se entregue para ser liberado", expresó.

Este asentamiento está ubicado a unos 350 kilómetros de la colonia Río Verde, San Pedro, en parte con camino terraplenado en muy mal estado.

TENSA ESPERA. Mientras todo esto sucede en el caso del adolecente Franz Wiebe, los familiares de Félix Urbieta siguen aguardando la liberación del ganadero.

No hay información si ya hubo comunicación y prueba de vida como pidieron los familiares a inicio de semana, aunque toda la zona está prácticamente despejada de los efectivos de seguridad, para dar oportunidad a la familia de poder negociar.