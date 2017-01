Calor extremo puede causar infarto o embolia a hipertensos y cardiacos

Ña Basilia sufre cuando el calor azota, su presión arterial sube por las nubes lo que implica que su corazón, que sufrió un infarto hace 30 meses, debe hacer un mayor esfuerzo para bombear la sangre. Su secreto es tomar abundante agua y mantenerse todo el día en un ambiente climatizado. Para evitar quedar encerrada toda la jornada, cocina bien temprano, antes de que suba el termómetro. No camina por la calle durante las horas críticas, de 10.00 a 17.00.

Bebiendo agua bien fría cada rato y sentada en su sillón de cables se apresta a conversar sobre su experiencia con el calor. “Me cuido muchísimo. Yo sí, él no”, dice entre risas al referirse al marido que no cumple con las recomendaciones. “No me arriesgo al sol, no camino lejos. Me desespero con el calor, me afecta la respiración”, relata.

A la mujer de 65 años tras el paro cardiaco que sufrió se le detectaron las otras enfermedades: hipertensión y diabetes. Su vida cambió. Ella era muy inquieta –se define–, pero tras su diagnóstico tuvo que cambiar su estilo de vida. Hoy se cuida para no recaer, especialmente, en verano.

Por su parte, el marido sale de su casa del barrio Jara a las 12.00; la hora de riesgo, para dirigirse a su trabajo en el barrio Sajonia. Allí trabaja en un ambiente climatizado, lo cual le ayuda a sobrellevar los días de intenso calor. Un sombrero y una toallita húmeda que se coloca alrededor del cuello le permiten llegar sano y salvo hasta su trabajo. “Ahora hace más calor, antes salía sin quepis, sin nada, ahora es imposible”.

CUIDADOS. El corazón, el cerebro y los riñones son los órganos vitales principalmente afectados por el calor. Los hipertensos presentan fácilmente picos hipertensivos por el calor, por lo que deben extremar los cuidados. Son propensos al infarto o embolia, señaló la Dra. Graciela González, del Instituto de Prevención Cardiovascular (Inpcard). (ver info)