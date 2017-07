Berta Rojas lleva "Felicidade" a CNN

La artista comentó que el disco rinde tributo a "la hermosa música de Brasil", y explicó que en este y otros trabajos, como Historia del Tango (2015), se introdujo en "una tarea de aprendizaje de lo que son las sutilezas que tiene la música propia de cada país".

"Es fascinante lo que uno puede aprender de la enorme riqueza creativa de la música de América Latina. Es como que nunca se termina y nunca se deja de aprender", dijo.

Berta Rojas cnn 1 Video: Gentileza, Grabación de CNN.

En el programa también se refirieron al material como un puente que une culturas, un "puente de hermandad" semejante a otras manifestaciones culturales de América Latina que demuestran, según Rojas, que "son muchas más las cosas que nos unen con nuestros países hermanos, que las cosas que nos diferencian o distancian".

"La colaboración que se puede dar a través de la música nos hace crecer, nos nutrimos, nos hacemos más grandes, más fuertes, más poderosos", indicó la guitarrista.

En otro momento, Rojas fue abordada sobre el tema de la disciplina y la técnica que un guitarrista debe manejar para destacarse, y respondió que se trata de un trabajo que lleva muchas horas de comunicación y de introspección con un instrumento.

"Nuestro trabajo es una profunda comunicación con la música (...) Uno se pone a bucear en lo que pudo haber dicho un compositor y trata de comunicarlo".

berta rojas cnn 3 Video: Gentileza, Grabación de CNN.

También recordó sus inicios como guitarrista: "Había un concurso en el Paraguay. Y yo quise ganar ese concurso. Tenía apenas 15 años. El hecho de tener un objetivo tan claro (...) me hizo dedicarme de lleno innumerables horas a tratar de dominar el repertorio, y a medida que me iba metiendo de manera más disciplinada, me daba cuenta de que mis dedos respondían mejor a los dictados de mi corazón".

Fue en ese momento en que ella dice haber desarrollado "esa pasión por descubrir todos los días algo nuevo del instrumento y de esta música tan maravillosa".

berta rojas cnn 5 Video: Gentileza, Grabación de CNN.

La concertista volverá al país durante el mes de agosto, para una gira en diferentes colegios. Antes, desde el 6 hasta el 11 de agosto, estará participando en el Festival de Guitarra de Paracho que se hará en el estado de Michoacán (México), donde ofrecerá clases magistrales.