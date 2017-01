CIUDAD DEL ESTE

Tiene ocho meses y está internado en el Hospital Regional de ciudad del Este. Estaba con otra menor de cinco años mendigando en un shopping. Dos empleadas de una tienda le dieron de mamar. "La vimos que estaba recorriendo por el interior del shopping (Vendôme) donde trabajamos y nos dimos cuenta que algo no estaba bien con el bebé que estaba con otra niña, de unos 9 años. Nos acercamos con otra compañera nos dimos cuenta que tenía mucha hambre y como soy mamá le di de mamar", comenta Lilian Veloso.

Señaló que vieron a la niña que subía y bajaba una de las escaleras del interior del shopping. "Le tenía como un muñeco, ya ni siquiera ganas de llorar tenía de tanta hambre". Por eso, le dije a la niña que me espere en el sillón del pasillo para darle de mamar. Estaba a punto de salir, a las 3 es mi horario por maternidad, y salí y le di de mamar, parecía que nunca tomó leche. Tenía mucha hambre y no quería soltar más mi pecho".

Veloso aseguró que es la primera vez que la vio a la niña con el bebé en brazos, pero según le comentó un limpiador del shopping todos los días están recorriendo el sector mendigando.

Dijo que no dudó en darle el pecho, porque ella también tiene un bebé y sabe la importancia de la lactancia para un niño de tan solo ocho meses. Señaló que junto a sus compañeras la tomaron y dieron aviso a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni). "En ese pequeño rostro le vi a mi hijo y le dí de mamar, es algo inexplicable, lloré muchísimo, por la situación que le toca vivir", mencionó al comentar que también le dio de mamar su compañera Sarik Azuategui.

INTERNADO.Melisa Cabral, otra empleada del shopping, señaló que no sabían qué hacer, llamaron a la Codeni y ellos tomaron intervención. La otra niña, según dijo, no es su hermana si no su prima. "Ojalá se recupere pronto", relató el pasado sábado cuando junto a otras compañeras pidieron permiso en su trabajo para visitar el bebé.

Tras la intervención de la Codeni, realizada el pasado viernes, el pequeño fue derivado hasta el Hospital Regional de CDE, donde se encuentra internado. Tras el diagnóstico médico se confirmó que sufría desnutrición grado 3 y padece de neumonía.

PADRES. La Codeni logró contactar con los padres del asentamiento indígena Ava Guaraní, del kilómetro 5 y medio La Blanca.

Fueron alertados de la situación y derivados hasta el hospital donde están acompañando la evolución del pequeño.