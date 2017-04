El ministro de Agricultura indicó que el modelo de este Gobierno ahora está empezando a sentirse en las clases populares. "Soy un convencido de que este modelo debe seguir", aseveró.

Lamentó que no se haya podido lograr la reelección del presidente Horacio Cartes. Sin embargo, sostuvo que "las mejores cosas para el Gobierno y la gente están por llegar". Igualmente, Baruja descartó candidatarse. Aseguró ser un "hombre de equipo, de movimiento y del presidente", por lo que acompañará lo que Cartes decida. "No me planteo esa posibilidad", aseguró.

Entre los nombres que suenan para encabezar la chapa presidencial del movimiento Honor Colorado están los ministros Santiago Peña y Enrique Riera, respectivamente; el vicepresidente de la República, Juan Afara, y el titular del Partido Colorado, Pedro Alliana.