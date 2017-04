Aún no se inventó el 67% de empleos para la Generación Z

Tras una de sus disertaciones en Paraguay, conversó con Última Hora acerca de los desafíos para el mercado laboral a futuro. La especialista mexicana brindó una charla sobre Los nuevos desafíos del mundo del trabajo, en la Universidad Americana, y aprovechó para inaugurar un Centro de Empleo, ubicado en el hall central de la casa de estudios.

Consultada sobre los retos en ámbitos como el latinoamericano, dijo que una gran ventaja competitiva es que existe gran cantidad de jóvenes, contrariamente a Europa o Asia, donde ya se cuenta con una población mayoritariamente envejecida y una tasa de reemplazo muy baja para llenar los huecos de quienes se retiran a la vida pasiva, explicó.

Al hacer referencia a los desafíos que tiene la llamada Generación Z –es decir aquella población nacida entre 1996 y 2000, nativos digitales puros, con acceso ilimitado a la información y habilidad innata para interactuar e influir en otras personas a través de medios online– destaca que el 67% de las ocupaciones que tendrán al tener edad para ingresar al mundo laboral aún no se inventaron.

Entre ellas, cita la de administrador de la información que no sirve, abogado virtual, cirujano para aumentar la memoria, guía turística del espacio; es decir, profesiones que suenan peliculezcas, pero que existirán en el futuro, aseguró Flores.

"Antes ni hubiéramos pensado que existiría lo que se denomina un community manager (gerente de comunidades virtuales de redes sociales), pero ahora está", reflexiónó.

En cuanto a los oficios y ocupaciones que experimentan una evolución en el tiempo, dijo que modelos como el del correo postal son factores hacia los que nunca se hubiera pensado que desaparecerían, independientemente del desempeño del empleado.

Agregó que si ese grupo de personas no se reentrenó para otras ocupaciones, quizá ya no tengan empleo o deberán aprender otra cosa como medida de urgencia para no quedarse sin actividad laboral.

Flores es responsable por Manpower Group para Latinoamérica, compañía mundial de recursos humanos que opera en 18 países.

A cargo de la presidenta para Latinoamérica están más de 3.500 empleados y más de 120.000 empleados tercerizados. Como incentivo a quienes están en el mundo del trabajo, aboga para que exista la reinvención en las organizaciones, instituciones y líderes.

"Aprender a emprender cosas nuevas y a desaprender las que nos estorban. Este es un mundo hipercompetitivo y adquirir competencias del siglo XXI es indispensable. Lo único cierto es lo incierto", destacó. Sobre los cambios que se experimentan, sostuvo que hay "una sofisticación de las expectativas entre consumidores, empleados y empleadores, con multiplicidad de opciones".

No obstante, advirtió que los sistemas educativos deben modernizarse y dejar el aprendizaje de memoria, centrado en los maestros. "De alguna manera, el mundo vuelve a ser plano y chiquito; la información fluye al instante y hay datos e informaciones disponibles más que nunca", refirió al respecto.

Embed