Asalto a cambista en Galería Palma: "Me dio mucho miedo"

Fernando Pérez (29) es cambista desde hace 10 años. Hoy lo asaltaron y se llevaron más de G. 36 millones de su poder cuando ingresaba a una casa de cambios ubicada dentro de la populosa Galería Palma de Asunción, poco después de las 11.00. Dijo haber vivido un momento de intenso terror.

"Me dio mucho miedo. No sentí que me estaban siguiendo. Yo entré a la Galería cuando dos hombres, a cara descubierta pero con bigotes pintados, me agarraron de hacia atrás y colocaron por mi espalda el arma de fuego", relató el hombre en contacto con la prensa.