Asaltaron a un hombre en zona de la escalinata

"Era una pareja, una señora aparentemente embarazada miraba de lejos y el otro se acercó a pedirme plata diciendo que su señora está embarazada. Yo saqué mi plata para darle pero me pidió más y estironeó todo lo que tenía en la mano. No había gente por la zona, ni un policía, el centro estaba desolado. Ahora si no tenés un 20 a 30 mil ya comienzan a amenazarte", manifestó la víctima.

Mario Moreira describió al hombre que lo asaltó como delgado de tez morena, mientras que la mujer, "parecía que estaba embarazada".

No es la primera vez que esto le ocurre a Moreira, pues hace 15 días fue víctima de un asalto sobre la calle Palma, pasando la misma situación, en el centro, sin efectivos policiales.