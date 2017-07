Argentina sufriÃ³ temperaturas de hasta menos 25 grados

La ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro (sur), alcanzó un nuevo récord en la madrugada del pasado domingo cuando el termómetro llegó a los 25,4 grados negativos, la temperatura más fría desde 1963, informó a Efe Cindy Fernández, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional.



Según medios locales, dos personas perdieron la vida como consecuencia de la ola de frío mientras que fuentes de Defensa Civil no confirmaron las causas de los fallecimientos.



Todos los aeropuertos argentinos están abiertos y los situados en las sureñas Bariloche, Esquel, Chapelco y Neuquén funcionan con normalidad después de reprogramar los vuelos que no pudieron despegar por las condiciones meteorológicas adversas, señalaron fuentes del Ministerio de Transporte.



En la ciudad de Buenos Aires algunos trayectos presentan demoras en el aeropuerto Jorge Newbery, señala la página web de Aeropuertos Argentina 2000.



El cierre del aeropuerto de Bariloche provocó que 5.000 personas no pudieran viajar este fin de semana y tuvieran que pernoctar en esa ciudad, que superó el 90 % de ocupación hotelera, explicó el jefe de gabinete de la municipalidad, Pablo Chamapropulos.



Como consecuencia del frío se produjo la congelación de tuberías y 20.000 domicilios se quedaron sin suministro eléctrico, 2.000 de ellos aún sin luz.



En cuanto al transporte terrestre, el corte de carreteras en las provincias de Neuquén y Río Negro provocaron retrasos en las salidas de autobuses que mantienen a pasajeros en espera en las terminales.



El temporal, provocado por una masa de aire frío que el sábado dejó nevadas en la Patagonia argentina y otras áreas del país, mantiene temperaturas inferiores a los cinco grados negativos y heladas en el centro y norte del país.



La ola de frío comenzó a desplazarse hacia el norte y ya alcanzó el sur de Brasil, Paraguay y Uruguay.



El Servicio Meteorológico prevé que el frío empiece a remitir a partir del miércoles y que el termómetro supere los 15 grados en el centro del país durante el fin de semana.