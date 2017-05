Continuó: “Yo inicié el recorrido, envié de vuelta eso a la Dirección de Licitaciones y quiero que eso pase a la gente de obras y a la gente de jurídica, un proceso de burocracia regular y después de eso nos expediremos. Tenemos que ver lo que se dijo, cómo se dijo y si lo que está tensionado además de mencionado y argumentado, y cuál es el punto de vista”, aseveró.

Sin embargo, ratificó que difícilmente se cambiará la postura del organismo de control, que es la de cancelar la licitación. “La reconsideración depende de que haya una alegación que no se haya tomado en cuenta (por la Contraloría), es decir, un hecho nuevo que no se haya visto, que no se haya incorporado al análisis, que no se haya mencionado o hayamos omitido. Esa es la esencia y de eso se trata la reconsideración. Si no hay eso, es muy difícil que se diga ayer pensaba A y hoy pienso B. Las razones están inalteradas y es muy difícil que se cambie”, agregó.

Vale señalar que uno de los puntos que más cuestionó la Contraloría es que el MOPC no realizó un proceso de precalificación de las firmas interesadas en el proyecto, por lo que pidió la cancelación del llamado. El ente consideró que si precalificaban a los participantes, se evitaban los problemas que surgieron en el proceso.

El organismo contralor difícilmente cambiará su postura y el MOPC pretende desestimar la recomendación de la CGR y quiere concretar decididamente el proyecto de inversión en el Silvio Pettirossi a través de la APP.

Posibilidad de cancelación. Por primera vez, el titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, admitió hace unos días que existe la posibilidad de “dejar de lado” el proyecto de modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi como “una decisión del Gobierno”. Fue durante la inauguración de obras viales donde también estuvo el presidente Horacio Cartes.

El ministro cambió radicalmente su postura y se mostró bastante sosegado ante la inminente cancelación. “Yo me he comprometido personalmente en respetar lo que la Contraloría decida, a pesar de que no estemos de acuerdo o puede ser también una decisión finalmente del Gobierno, dejar de lado este proyecto APP del aeropuerto”, aseveró.

Sin embargo, enfatizó que “bajo ninguna circunstancia aceptamos de que haya sido mal llevado y que haya tenido problemas en su diseño”. Incluso el propio Cartes dijo que abortará el proyecto.