Antonio Banderas, Premio Nacional español de Cinematografía 2017

Dotado con 30.000 euros (34.190 dólares al cambio de hoy), el premio reconoce la carrera de un profesional del séptimo arte en cualquiera de sus facetas y lo convoca el ministerio a través del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA).





En su fallo, el jurado destaca a Banderas por "ser un cineasta con una trayectoria extraordinaria a nivel nacional e internacional que ha abierto el camino para muchos actores y actrices españoles".





"Su compromiso tenaz con el cine como actor, director y productor le hace merecedor de este premio", agrega el jurado.





Protagonista de películas como "La ley del deseo" (1986), "Mujeres al borde de un ataque de nervios" (1988) "Desperado" (1995), "Two Much" (1996), "The Mask of Zorro" (1998), "La piel que habito" (2011) o la saga "Spy Kids", Banderas también ha dirigido dos largometrajes: "Crazy in Alabama" (1999) y "El camino de los ingleses" (2006).





Ha estado nominado tres veces a los Globos de Oro, por los filmes "Evita" (1996) y "The Mask of Zorro" y por la serie "And Starring Pancho Villa as Himself" (2003).





Por su interpretación del Zorro ganó el galardón de la audiencia de los Premios de Cine Europeos, que también reconocieron aportación al mundo del cine en 1999.





Tras cinco nominaciones a los Goya del cine español, se le premió en 2015 con un galardón honorario en el año en el que también recibió el Platino de Honor del cine iberoamericano.





El actor español ha aprovechado siempre su trabajo en el cine para defender la comunidad hispanoamericana y la necesidad de que los actores hispanos no se limiten a papeles estereotipados.





"Cuando llegué a Los Ángeles hace 23 años para hacer 'Los reyes del mambo', alguien me dijo que si quería seguir allí, iba a interpretar a todos los malos del cine" en películas no siempre buenas.





Pero ahora, agregó, "las cosas han cambiado", el bueno puede ser un hispano y el malo un rubio de ojos azules, el cine se ha abierto a otras posibilidades y eso es bueno para la comunidad hispana, dijo Banderas en el Festival de Cannes en 2014 durante la presentación de "The Expendables 3", película en la que trabajó junto a Harrison Ford, Mel Gibson, Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone.





A punto de cumplir 57 años -el 10 de agosto-, Banderas aseguró recientemente que lo mejor de su carrera "está por venir". Y lo dijo poco después de sufrir un ataque al corazón, el 26 de enero.





"Me sometí a una intervención en la que se me implantaron tres 'stents' en las arterias coronarias, y como sufría arritmias desde hace tiempo, de 'motu proprio' me sometí a una termoablación, pero no ha sido tan dramático como se ha escrito", explicó en marzo durante el Festival de Málaga (sur de España).





Atribuyó lo ocurrido a que le metió "una paliza importante" al corazón en los últimos 37 años de su vida y afirmó que se encuentra "muy bien, con ganas de volver a trabajar".





Pese a ello y a que continúa con muchas ganas su nueva faceta de diseñador de moda tras estudiar en la prestigiosa Central Saint Martin's College de Londres, el actor asegura que en lo personal se está "replanteando muchas cosas".





Separado de la actriz Melanie Griffith en 2014 tras 18 años casados y una hija, Stella del Carmen, Banderas mantiene ahora una relación con la ejecutiva holandesa Nicole Kimpel y asegura que quiere hace una pausa y hacerla en su tierra.