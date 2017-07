Anne Hathaway negocia reemplazar a Amy Schumer en la película sobre Barbie

Según The Hollywood Reporter, Hathaway podría desembarcar en el largometraje al mismo tiempo que la cineasta Alethea Jones, a quien han tanteado para dirigir la cinta.



El pasado diciembre se anunció que la comediante Amy Schumer protagonizaría el filme sobre Barbie, pero finalmente en marzo dejó este proyecto por problemas de agenda.



En el último bosquejo conocido sobre esta película, cuyo estreno está previsto para enero de 2018, la acción giraba en torno a una mujer que vive en Barbieland y que es expulsada de ese mundo por no ser lo suficientemente perfecta, por su personalidad excéntrica y por no ajustarse a los parámetros de la sociedad en la que vive.



Hathaway ganó el Óscar a la mejor actriz secundaria por "Les Misérables" (2012) y su último trabajo es "Colossal", del realizador español Nacho Vigalondo.



La actriz también tiene en el horizonte participar en "Ocean's Eight", el filme derivado y con un reparto completamente femenino de la popular saga de acción y comedia "Ocean's Eleven"