Almagro aplaude gesto de Cartes de renuncia al proyecto del rekutu

Almagro se encuentra en el país participando de un encuentro interamericano de masones. Aunque su presencia no tiene carácter oficial, cerca del mediodía de ayer se hizo presente en la Cancillería Nacional, donde se reunió por espacio de una hora y media con el ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga.

Posteriormente, se dirigió a la residencia presidencial donde mantuvo un encuentro con Cartes por espacio de una hora.

Tras la reunión el secretario general de la OEA dijo que recibió con "especial satisfacción" el anuncio del mandatario y que su decisión "abre el camino para soluciones permanentes y sustentables" a la crisis política.

"Creo que el presidente Cartes ha demostrado una vez más un superior espíritu cívico y ese paso adelante que da fortalece las instituciones de Paraguay, fortalece el sistema político de Paraguay (...)", manifestó Almagro.

"Creo que se precisaba mucha fuerza por parte del presidente para despejar intereses políticos que puedan inducir a ese camino (de reelección)", añadió. Pero a su criterio, el jefe de Estado demostró la firmeza que era necesaria para trabajar los temas institucionales del país y la transparencia.

"(...) El presidente ha demostrado la firmeza que era necesaria para trabajar los temas institucionales del país, para dar transparencia y fuerza a una decisión que definitivamente ayuda en mucho y resuelve y despeja el camino para el fortalecimiento institucional en el Paraguay", expresó.

no a cláusula. Almagro dijo que confía y cree en la palabra del jefe de Estado de no volver a buscar la reelección.

Indicó que la crisis paraguaya no reúne las condiciones como para que la OEA aplique la cláusula democrática, tal como pidieron los disidentes y opositores. "No hay ningún fundamento ni alteración del orden constitucional para aplicar el artículo 20 de la cláusula, no hay ninguna razón para ello", aseguró Almagro.

"Podemos tener la tranquilidad de que las instituciones paraguayas responderán adecuadamente a la problemática que debieron superar", afirmó en otro pasaje el titular de la OEA.