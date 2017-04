"Es innegociable esto. La Constitución no se negocia, se cumple. Se tiene que retirar la enmienda, esa es la premisa que vamos a llevar a la mesa de diálogo. Hoy vamos a definir si estaré o no presente porque mi partido decidió no participar", afirmó ante la prensa.





Si bien reconoció que siempre es importante dialogar, teniendo en cuenta que hasta el papa Francisco dijo que esta es la única vía para encontrar una solución, dijo que aún no sabe si podrá presentarse en la mesa de diálogo, por la postura del Partido Liberal.





"Tengo que respetar a mi partido. Estamos hablando del diálogo de mañana. No se decidió nada aún. Vamos a hablar sobre eso. La mayoría de los colegas quiere que se participe, entonces, posiblemente vaya el vicepresidente primero, Eduardo Petta", refirió.





Momentos antes, Acevedo dijo en contacto con Radio Monumental que sí participará del encuentro, pero horas después dijo que aún no lo tenía definido.





La mesa de diálogo convocada por Cartes se llevará a cabo en el ex Seminario Metropolitano, desde las 09.00.