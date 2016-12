Abuelo de la quinceañera Rubí: que "mi potrita" se serene

A sus 83 años, Fidencio llegó con un gran sombrero vaquero negro y andando a paso resuelto por el descampado de La Joya donde se instalaron una carpa y sillas para los cientos o tal vez miles de personas que asistirán a la misa y comida en honor a la joven.Fidencio, que llama "Potrita" a Rubí porque es "muy chiquita" (bajita), según explicó, aseguró también que la niña estaba "alegre" y calificó de "increíble" el fenómeno en torno a la menuda quinceañera."Nunca lo esperábamos, nadie de la familia" , relató este hombre que -aseguró- tener "unos 50 nietos"."Anda más o menos consciente, ya calmó sus nervios. Al principio más, ahora ya tiene más confianza", añadió sobre la joven.Unos treinta minutos más tarde, aproximadamente a las 11.00 hora local (17.00 GMT), Rubí llegó al espacio en medio de una gigante expectación de medios de comunicación nacionales e internacionales y centenares de curiosos.Flanqueada por sus padres y un tanto asustada ante la avalancha de cámaras que no la dejaba avanzar, la quinceañera llegó al altar, donde el párroco le ánimo a no dejarse seducir por "el ruido"."Ahora que inicia una nueva vida, no se olvide de su amigo (Dios)", sermoneó a la joven, mucho más tranquila.Rubí, al final, dio las gracias por sus quince años ella misma: "Señor, lo necesito, papás los necesito, padrinos los necesito".El cumpleaños número quince de la mexicana Rubí pasó de ser un evento local a convertirse en un fenómeno mediático en México y el extranjero gracias a las redes sociales, donde se subió un vídeo en el que ella y sus padres realizaban una invitación abierta a participar en la fiesta.Uno de los enlaces del vídeo en YouTube acumula 5,8 millones de visualizaciones y cerca de 1,3 millones de personas llegaron a confirmar a través de esas plataformas virtuales que asistirían al acontecimiento.