Abogado de shopping reconoce errores en pliego

Riera aseguró que, para los directivos del centro comercial, todos los que prestan servicio en ese lugar, no importa la posición laboral que tengan ni en el local en el cual que lo hagan, tienen una posición de privilegio frente a la clientela, por la familiaridad y la convivencia permanente. Agregó que la idea es que los trabajadores del shopping no participen de los concursos, para que no se tema o sospeche de que hay algún favoritismo.

Añadió que el shopping decidió judicializar el caso, y para no demostrar que es un capricho se ofreció a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) la oportunidad de donar la camioneta a la fundación del padre Aldo Trento. Acotó que, si la Justicia determina que se debe entregar el premio a Juan Rivas, se le entregará un vehículo con las mismas características que la sorteada inicialmente. Indicó que si la Justicia dice que Rivas no tiene razón, se realizará un nuevo sorteo.

"En cualquier caso, la firma Pinedo Inmobiliaria Sociedad Anónima, que es la dueña del Pinedo Shopping, va a entregar esa camioneta. O a Rivas o a quien gane un nuevo sorteo después de que un tribunal diga lo que tiene que decir", apuntó.

Por otro lado, el Shopping Pinedo, emitió este sábado un comunicado en el cual defiende la transparencia con la que se actuó a la hora de invalidar el cupón ganador. Aclaró que no hubo nuevo sorteo.

"La empresa entregará el vehículo sorteado a quien la Justicia decida, por respeto a todos aquellos que interpretaron correctamente el reglamento y, en consecuencia, espontáneamente se excluyeron de participar; y por respeto a la letra del reglamento aprobado, demostrando la seriedad y transparencia de su proceder", señala el escrito.



Agrega que la empresa decidió dejar en manos de la Justicia el destino de la camioneta que debía entregarse. Asimismo, insiste en que la situación no se trata de ningún tema "personal" con el ganador, sino un respeto a la norma establecida para el sorteo.