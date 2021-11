Zoqueteros de alma

Como era de esperarse, negaron haber afectado al fondo y alegaron que los cambios que hicieron fueron exclusivamente para responder a las urgencias de Salud y otras áreas sociales. Son verdades a medias o medias mentiras que buscan esconder el objetivo real de la movida.

Empecemos por la primera. El fondo para la educación es un fondo fiduciario al que se destina el 30 por ciento de los recursos que recibe el país en compensación por su cesión de energía en Itaipú. La ley que lo creó blindó esos recursos estableciendo que no se podían utilizar en otra cosa que no fueran proyectos relacionados con primera infancia, formación de maestros, aplicación de tecnología en las aulas, investigación científica y becas.

Según la estimación que se realizó en el momento de su creación, el fondo recibiría hasta el 2023 unos 865 millones de dólares. Hasta ahora se aprobaron proyectos por 789 millones de dólares, planes que se van ejecutando en el tiempo, y que –hasta ahora– no corrían riesgo porque el financiamiento estaba asegurado.

Pero, hecha la ley, hecha la trampa. Los parlamentarios ya le metieron tijerazos al fondo. Este año le sacaron fondos para comprar útiles escolares y subsidiar el arancel de las universidades, gastos que se debían cubrir con el dinero de los impuestos. Ahora le recortaron otros 17 millones de dólares para enviar a un “fondo de contingencia” que crearon supuestamente para auxiliar a la salud.

De los 865 millones de dólares que debía recibir el fondo para el 2023 solo quedan 749 millones; esto es ya cuarenta millones de dólares menos que el monto asignado a proyectos. Cínicamente, los diputados dicen que no hay recorte porque lo presupuestado para el año próximo tiene recursos disponibles. Lo que no dicen es que para los siguientes años ya no quedará la plata. Rompieron la alcancía blindada por ley para crear su “fondo de contingencia”.

Para tapar la sangría, los diputados se limitaron a agregar un artículo diciendo que Hacienda repondrá luego esos fondos ¿De dónde? ¿Si no tiene dinero ahora para cubrir los gastos que los diputados están creando hoy y que pasarán a ser gastos permanentes, cómo se supone que conseguirá después los más de cuarenta millones de dólares arrebatados?

Y acá viene la segunda media verdad. Parte del “fondo de contingencia” efectivamente va para salud y gastos sociales, pero es solo una porción de la torta. Son cinco mil millones de guaraníes para comedores comunitarios, veinte mil millones para hospitales regionales y Clínicas y otros similares. Pero, hay cerca de 120 mil millones de guaraníes para la creación de más de mil nuevos cargos en la administración pública.

Y acá viene la trampa. Metieron dos artículos en la ley que permitirá al Congreso y otras dependencias públicas contratar personal y recategorizar a los que están (aumentarles el sueldo) sin hacer concursos de oposición ni la autorización del equipo económico. Todo servido para repartir zoquetes en periodo electoral.

Al final, de eso nomás se trataba todo. Zoqueteros de alma