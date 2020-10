Zlatan decide el derby de Milan

El sueco Zlatan Ibrahimovic marcó dos goles, a los 13 y 16 de la primera parte, en la victoria 2-1 del Milan, en condición de visitante, ante el Inter en una nueva edición del derby della Madonnina. Para el equipo local descontó el belga Romelu Lukaku cerca de los 29 minutos del primer tiempo. Puntaje ideal para los dirigidos por Stefano Pioli, que ganaron sus cuatro partidos en las ya cuatro fechas disputadas en la Serie A de Italia. Zlatan pudo haber marcado tres tantos, pero erró un penal cuando transcurrían 11 minutos de partido. El sueco de 39 años volvió a disputar un partido oficial luego de haber superado al coronavirus que lo mantuvo alejado de las canchas por un tiempo. En otros resultados registrados ayer, se destacan la goleada del Napoli por 4-1 ante el Atalanta y el empate 1-1 de la Juventus, sin Cristiano Ronaldo, ausente por Covid-19, ante el Crotone. Hoy sigue el fútbol en Italia con el partido que jugarán el Bologna de Federico Santander ante el Sassuolo. A las 10:00 jugarán Spezia vs. Fiorentina y Torino vs. Cagliari. A las 13:00 Udinese vs. Parma y a las 15:45 Roma vs. Benevento.