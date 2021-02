Zeballos: “Fue mal cobrado el penal”

“Va con la cabeza y el jugador del 12 levanta la pierna, independiente que le vaya por la mano era falta para River”, argumentó el goleador en charla con la Sobremesa del Fútbol (1080 AM).

Luego contó que los jugadores de River se acercaron al árbitro para explicar pero este no escuchó razones: “Es muy difícil discutir en los conceptos con los árbitros, me dijo que no había ninguna duda, que revisó el VAR y que era penal”.

Por último Zeballos hizo autocrítica, “Si bien hicimos dos goles, recibimos dos, debemos cuidar más el arco”.