Zavala se pregunta quién enseñó al EPP

Diego Zavala, ex ministro de Industria y Comercio y hermano del senador Fidel Zavala, quien fuera secuestrado por el grupo criminal EPP, indicó que habrá que plantearse “quién les dijo y les enseñó tanto mal” a los integrantes del EPP, grupo que mantiene en zozobra el Norte del país. Dijo que llama la atención que todos ellos hayan salido de comunidades católicas. “Quién les enseñó tanto mal. Yo no sé quiénes son los padres del EPP. Le pregunté a Lugo una vez y él me dijo que no enseñó esas cosas, si bien me dijo que le conoce a (Manuel) Cristaldo Mieres, pero hubo otras personas que también les vieron y les educaron, y creo que la Iglesia Católica debe plantearse el porqué de ese problema porque toditos salieron de comunidades católicas”, aseguró a la 1080 AM.