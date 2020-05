Zacarías y McLeod lograrían impunidad tras dilatar casos

La audiencia para la imposición de medidas en la causa de lesión de confianza en la que están procesados el senador Ernesto Javier Zacarías Irún y su esposa, la ex intendente Sandra McLeod de Zacarías, fue realizada ayer por vía telemática por la jueza penal de garantías Cinthia Garcete.

En la causa, la fecha de audiencia preliminar es para el miércoles 3 de junio, aunque todo hace suponer que el clan Zacarías lograría nuevamente impunidad en este caso, tras un año de dilaciones y chicanas emanadas en el proceso.

Todos fueron beneficiados con libertad ambulatoria, por recomendación del Ministerio Público.

En este caso hay 10 procesados y se trata de la causa 13/2019 conocida como caso Frontera Producciones, en el que supuestamente se desvió más de 2.100 millones de guaraníes de las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este para una campaña política de la familia Zacarías Irún.

En el mismo expediente se presentó otra imputación por un monto mayor, en el que se incluye la adquisición de inmuebles, además del uso de dinero para campaña política, donde está imputado el senador como instigador por el Ministerio Público.

El senador ya se encuentra con libertad ambulatoria, mientras que McLeod de Zacarías y los otros ocho coimputados fueron oídos ayer, a pocos días de la fecha para la audiencia preliminar.

Fue a consecuencia de las dilaciones registradas por pedidos de nulidad de imputación, recursos de apelaciones y aclaratorias planteados por la defensa de los 10 procesados, en diferidos.

Los demás imputados son Alberto Rodríguez Florentín, ex intendente interino; David Espínola, ex director de finanzas; Juan Domingo Sanabria Notario, ex jefe de prensa; Carlos Bordón Bottino; propietario de la publicitaria Frontera Producciones; además de los familiares de Sanabria Notario, Lucía Rojas Espínola, Dora Rojas Espínola, Olga Rojas Espínola y Gustavo Rojas Espínola.

La magistrada señaló que se presentaron varias carpetas con documentales ofrecidas por la defensa de los imputados, las cuales van a ser estudiadas en forma minuciosa, antes de resolver los pedidos de libertad ambulatoria presentados por los imputados. La causa está en la etapa intermedia actualmente.

LIBERTAD. En abril pasado, el senador Javier Zacarías fue beneficiado con la libertad ambulatoria en este caso.

Recién el miércoles de la semana pasada se dio a conocer el acuerdo y sentencia firmado el 23 de abril pasado por los miembros de una de las salas penales de la Cámara de Apelaciones de la VI Circunscripción Judicial, en el que confirmaron la libertad ambulatoria otorgada al legislador cartista, en la causa 13/2019, iniciada por lesión de confianza, y en la cual está procesado como instigador.

La Fiscalía sostiene que se utilizó la productora mencionada para desviar más de G. 2.100 millones de las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este para financiar campañas políticas de miembros de la familia de Zacarías Irún.

En esta misma causa se había planteado otra imputación por lesión de confianza, debido a que las autoridades hallaron más documentos de supuestos desvíos de las arcas municipales que involucran a las mismas personas, incluyendo el senador, quien fue imputado por instigación a lesión de confianza, porque, según la investigación del Ministerio Público, el mismo se desempeñaba como el intendente de facto durante la administración de su esposa.

El clan Zacarías siempre fue conocido por dilatar sus procesos al máximo.

PROTECCIÓN POLÍTICA. El senador incluso logró en varias oportunidades el apoyo de sus colegas en el Senado. Es así que semanas atrás consiguió que ni siquiera se trate otro pedido de desafuero.