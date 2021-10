Zacarías dice que no le pueden obligar a apoyar a un “narco”

“Nadie me puede obligar a acompañar una candidatura que nace de la corrupción y nace, por sobre todas las cosas, de crímenes organizados, penados aquí y en todas partes del mundo”, inició diciendo el legislador a Monumental.

“Ulises Quintana está sindicado por narcopolítico aquí en Paraguay y ratificado por los Estados Unidos de América. Yo no tengo por qué acompañar esa candidatura”, ratificó Zacarías Irún, confirmando, además, que no votó en las recientes elecciones municipales, ya que ni siquiera se encuentra en el país.

Señaló que José Alberto Alderete, ex titular de la Itaipú, quiso expulsarlo de la ANR por no apoyar la candidatura de Quintana. “Que José Alderete se haga responsable, pero que no le haga responsable al Partido Colorado (…). Que respete a Ciudad del Este, a su gente”, expresó el parlamentario. Aseguró que tampoco acompañó a Prieto, el intendente electo