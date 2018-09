Yegros gana y deja a Corrales en zona roja

CIUDAD DEL ESTE

Fulgencio Yegros, tras jugar Copa Paraguay el martes, fue con equipo titular y derrotó ayer a RI 3 Corrales por 2-1 en la regularización de la fecha 27 en la Intermedia.

La derrota cala hondo en el equipo esteño, que ingresó en la zona roja del promedio, a tres fechas del final del torneo y es uno de los serios candidatos al descenso.

Estadio: RI 3 Corrales. Goles: 29’ Rodney Pedrozo (RI); 76’ Julio Samudio y 79’ Ronald Sanabria (FY). Amonestados: 22’ Marcos Acosta, 36’ José González, 38’ Sergio Tissera y 62’ Jorge Gómez (RI); 17’ Rodrigo Morel y 28’ Alexis Doldán (FY). Recaudación: G. 1.000.000 por 50 pagantes.

RI 3 Corrales (1): Félix Morínigo; Jorge Gómez, Roque Villalba, Sergio Tissera y Rodney Pedrozo; Richard Gauto, Aldo Cañete, Óscar Benítez y Marcos Acosta (78’ Gustavo Orué); José González y David Alcaraz (64’ Renato Mencia). DT: Arístides Rojas.

Fulgencio Yegros (2): Bryan Sbarcas; Armando Ruiz, Alexis Doldán (46' Julio Samudio), Víctor Caballero y Nicolás Riquelme; Sergio Mendoza, Joel Román (87’ Daniel Picagua), Rodrigo Morel (64’ Mario Otazú) y Juan Gauto; Ronald Sanabria y Fernando Ruiz. DT: Ricardo Toressi.

Principales posiciones: River 51 puntos, San Lorenzo y 2 de Mayo 45, Guaireña y Rubio Ñu 43, Fernando de la Mora 42, Resistencia 37, Deportivo Liberación 36, Fulgencio Yegros 35 puntos.

Promedios: Sportivo Iteño 1,287; General Caballero ZC 1,263; Ovetense FC 1,252; Dpvo. Liberación 1,229; RI 3 Corrales 1,222; Martín Ledesma (*) 1,087 y Trinidense 1,074. Los tres últimos equipos están perdiendo la categoría. (*) Descendido.

Próxima Fecha, la 28ª - Domingo 9 (todos los juegos a las 10.00): Fernando de la Mora vs. Liberación, Ovetense vs. Sportivo Iteño, Fulgencio Yegros vs. Martín Ledesma, Trinidense vs. RI 3 Corrales, Caaguazú vs. Rubio Ñu, Guaireña vs. Resistencia, River Plate vs. Gral. Caballero ZC y San Lorenzo vs. 2 de Mayo (estos dos últimos televisados).