Ya no pedirán traslado del feriado del 15 de mayo

Al respecto, Montiel de Afara indicó que el feriado no puede trasladarse del domingo al lunes, porque es inamovible, por celebrarse una fecha histórica trascendental para el país, como es el Día de la Independencia Nacional. La decisión de no volver a correr el feriado también se basaría en los reiterados pedidos realizados por el sector empresarial que alega que la economía nacional necesita reactivarse después de dos años de la pandemia de Covid-19, que generó una gran crisis, que se profundizó después con la guerra de Ucrania y Rusia, lo que generó una nueva crisis, esta vez del combustible.

No obstante, la decisión de Mario Abdo de trasladar el feriado del 1 de mayo al 2, cayó bien entre una gran parte de la clase trabajadora, que manifestó en redes sociales, que necesita de más días de descanso, para contrarrestar las pesadas 40 horas laborales a la semana y un salario mínimo que no compensa. Pero la propuesta de volver a correr el feriado no prosperó y Montiel se apresuró en confirmar que, esta vez, no será posible el traslado.