Xenia Hiebert, la reina De la Victoria

Nunca antes una mujer paraguaya había llevado hasta ese límite el cronómetro. Hacía un calor de 38°, con viento norte muy fuerte por momentos, pero en el momento de la carrera de Xenia se puso en calma. Desde que sonó el disparo, la atleta nacida hace 22 años en Loma Plata derretía el tartán bajo sus pies. No se dio cuenta que su registro era por debajo de los 12’’12, récord de Silvana Cáceres. Al enterarse estalló en alegría y la emoción llevó hasta las lágrimas.

LO ESPERÓ MÁS DE UN AÑO. “Estaba tan sorprendida. Primeramente estaba segurísima de que el tiempo era inválido, porque había mucho viento. Pero cuando anunciaron en el micrófono mi tiempo oficial, caí en la pista y lloré de alegría. No se pueden explicar las emociones que sentí”, contó Xenia. “Hace un año y medio estaba buscando este tiempo, y siempre por A o B motivo no me salió. Ayer las condiciones eran ideales y me salió. Lo bueno se hace esperar”, subrayó.

OTROS DESTACADOS. Tres días de competencia celebró la Federación Paraguaya de Atletismo. También el sábado fue el GP Sudamericano y se definieron los campeones nacionales de las categorías U18, U20 y mayores. Kevin Mendieta (San José) batió el récord nacional U18 de 110 m vallas (14’’34); Flavia Buongermini mejoró el récord de 400 vallas (1’05’’65) y Lars Flaming en jabalina (64.73 m).