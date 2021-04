Wiens sostiene que afectado debe arreglar su situación

Esteban Wiens, candidato a intendente de CDE por el movimiento Renovación y Unidad Colorada, manifestó que no puede juzgar la conducta de su adversario en las internas, Ulises Quintana, ya que la Justicia es la que debe dictaminar si es culpable o no de lo se le acusa, pero, no obstante, señaló que “la ciudadanía es muy exigente a la hora de votar”.