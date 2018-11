Wiens quiso aeropuerto en Chaco’i y tiene uno invadido

Meses atrás, antes de asumir en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens había manifestado que quería construir un nuevo aeropuerto en el Bajo Chaco, puesto que el predio actual de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) en Luque, donde se encuentra el Silvio Pettirossi, ya no tendría posibilidades de expandirse. No obstante, obvió el hecho de que en Villa Hayes ya existe un aeródromo, el cual no funciona desde más de dos años por negligencia estatal.