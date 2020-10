Wagner se niega a ocupar la banca

El concejal de Asunción por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Augusto Wagner, pese a ser diputado suplente y quien debe ocupar de manera transitoria la banca de la diputada Celeste Amarilla, ante la suspensión, señaló ayer que no irá a jurar si lo convocan, aunque afirmó que aún no fue notificado al respecto.

Para el concejal capitalino, Amarilla debe seguir en su banca y no suspendida, lo cual considera un hecho bochornoso.

“Yo no voy a asumir, pero además aún no se me notificó, por lo que presumo que a Celeste la van a restituir”, señaló.

Agregó que la sanción impuesta a la diputada por 60 días, luego de que emitiera una denuncia innominada ante sus colegas y en el pleno, no corresponde porque nadie debe ser juzgado por su opinión, señaló.

Augusto Wagner cree además que los diputados liberales que formaron parte de los que sancionaron a Amarilla deben rectificarse y considera que la oportunidad será cuando la bancada liberal que apoya la revocatoria de la sanción dé ingreso al pedido formal.

“Creo que los de mi partido que votaron contra Celeste obraron mal y se equivocaron. No obstante, creo que pueden rectificarse y que así será”, dijo.

Cabe recordar que la sanción a Amarilla fue tras afirmar en el Frente Anticorrupción que al menos 60 colegas suyos ingresaron al Congreso Nacional con dinero sucio.