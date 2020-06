Vuelven a moverse

Desde hoy, los planteles de Primera División de la APF inician la fase 1 de los entrenamientos individuales en las instalaciones de los clubes, con el objetivo de que estén en un ambiente controlado y eviten contacto masivo en algún lugar público.

Los preparadores físicos cuentan con los protocolos de bioseguridad listos para cada club y ponen desde hoy mano a la obra. “Los muchachos harán los trabajos de forma escalonada. Los protocolos de bioseguridad antes de ingresar al predio, los trabajos serán de una hora y media, para ir aumentando de forma paulatina; empezaremos a las 8:00 y que esto fluya de buena forma”, comentó Darío Acevedo, PF de Olimpia, en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM). Olimpia contará con casi todo su plantel, a excepción del cuerpo técnico (exceptuando a Acevedo) y los jugadores Polenta y Viudez, en cuarentena obligatoria, y el togolés Adebayor, quien se encuentra aún en su país. “La clave es hacerlo en grupos reducidos. Usaremos las canchas auxiliares. Nosotros, como tenemos dos canchas auxiliares, pondremos 10 jugadores por turno”, contó Emilio Flores, PF de Nacional, por su parte. En River Plate, el PF Héctor Benítez contó su metodología: “Se les entregará su atuendo, porque ellos llevarán su vestimenta, serán grupos de cinco jugadores que estarán en cancha por una hora. Hay que calendarizar de nuevo, se hace todo de nuevo, solamente que no podremos hacer un montón de pruebas físicas que el protocolo no permite por la proximidad física”. SERENIDAD. Gerardo Brunstein, jefe médico de la APF, se mostró muy confiado sobre el inicio de los entrenamientos individuales y en caso de que se extienda la fase 2 de la cuarentena inteligente, también hay un plan. “La parte del entrenamiento individual es solo una carilla del protocolo, que sí está con el visto bueno. La idea es que sigan los entrenamientos individuales, mientras ellos analizan el protocolo (con respecto al Ministerio de Salud)”, apuntó Brunstein. El resto del protocolo de la APF aún no está aprobado. En caso de extenderse una semana más la fase 2, Brunstein dijo: “La idea es modificar una semana más los entrenamientos individuales y no tocar la fecha de reinicio del campeonato”, que es el 17 de julio. A DISPOSICIÓN. La APF dio a conocer que el Carde de Ypané estará a disposición de los futbolistas de la Selección Nacional que se encuentren en el país para sus entrenamientos. Ayer se realizó el recorrido entre médicos y autoridades para darle los últimos detalles y adaptar el centro al protocolo de bioseguridad. Jugadores como Junior Alonso, Antony Silva y otros están en el país libres y podrán utilizar estas instalaciones.



“La primera semana, la más intensa”

En diálogo con Fútbol a lo Grande (1080 AM), Francisco Núñez, preparador físico de Cerro Porteño, expuso: “Tengo un grupo de 27 jugadores y dividí en grupos los trabajos, por la mañana y la tarde. Con el cuerpo técnico ya armamos el plan de trabajo”.

El profesional además agregó con relación a la dotación extra, mayoría juveniles, que se movilizará de reserva por cualquier eventualidad: “Vamos a entrenar con el grupo que se hizo el test y otro grupo de 10 jugadores que no se hizo el test, que también trabajará, pero en otro turno (a la tarde)”.

Remarcó con respecto a la primera parte de reacondicionamiento: “En la masa muscular del jugador tenemos que trabajar para recuperar el tiempo que pasó, en esa primera semana será la más intensa en la parte aeróbica”.

Todos los trabajos serán con estricto control sanitario a los jugadores.







“Los trabajos serán de forma escalonada, hay que ir despacio, con pie de plomo, para no forzar el físico”. Darío Acevedo, PF de Olimpia.



“No podremos hacer un montón de pruebas físicas que el protocolo no permite por la proximidad física”. Héctor Benítez, PF de River Plate.