Vuelven a embretar a Nenecho para que muestre documentos

Otro punto solicitado son los contratos celebrados con las empresas privadas para la adquisición de servicios, bienes e insumos, así como documentos respaldatorios requeridos por la Municipalidad para la contratación de las mismas que demuestren idoneidad y solvencia.

También copia de las facturas de dichas empresas y de los cheques o cualquier instrumento de pago utilizado para los servicios o insumos proveídos.

Asimismo, copia de los contratos de prestación de servicios o contratación de personal que individualice el área a la cual fue asignado, las funciones para las que fue contratado, el monto y el tiempo de duración del contrato.

Solicita que el detalle de toda la información sea entregada en formato abierto, CSV o similares. Aclara que esto lo realiza amparada en los términos de la Ley 5282/14 de Libre Acceso Ciudadano a Información Pública y Transparencia Gubernamental.

Transparencia. Ortega ya había solicitado, en el marco del acceso a información pública, copia de facturas y otros documentos sobre gastos para emergencia, del año 2020, durante la gestión de Óscar Nenecho Rodríguez. Ante la negativa del Municipio se promovió una acción judicial y la Comuna presentó varias chicanas para evitar difundir estos datos que alegaban “se trataba de información reservada”.

Finalmente el Tribunal dio lugar al amparo y el Municipio se vio obligado a difundir en la página del ente, justo a días de las elecciones. En ese entonces el intendente interino fue César Ojeda (ANR) leal a Nenecho.

Apenas la ciudadanía pudo acceder a la copia de facturas saltaron los cuestionamientos por los precios. El grupo de empresas favorecidas también presentaban antecedentes de incumplimiento en otros procesos licitatorios, no figuraban en el lugar declarado, pertenecían a clanes familiares o eran de otros rubros.

Ortega asegura que las documentaciones respaldatorias de gastos por emergencias en el 2020, en el portal de la Municipalidad, aún no están completas. “Los documentos que vemos en el portal son los relacionados al Covid-19. El pedido original fue todo lo ejecutado durante la pandemia del 2020, sea por Coronavirus o por otras emergencias, que son del rubro 831”.

Rechazo. El Tribunal de Apelación resolvió no dar lugar al recurso presentado por la Comuna para evitar el pago de multa de G. 4.402.500 impuesto por la jueza laboral Marcela Fernández al ex intendente interino Ojeda, por no cumplir con el fallo a favor del acceso a la información pública sobre la gestión de Rodríguez, en el marco del amparo.

Investigación. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) resolvió cerrar el proceso de investigación. Tras cuestionamientos por blanqueo a Nenecho, el titular del ente, Pablo Seitz, aclaró en que Contrataciones no tiene potestad para investigar compras directas y dice que otras comunas y gobernaciones también se escudan en adquisiciones directas para eludir controles.

Mientras que la Contraloría General de la República evidenció la serie de irregularidades en los procesos. En tanto, que por parte del Ministerio Público se desconoce los avances de la investigación por la causa abierta.



Los documentos en el portal son de Covid-19. El pedido fue de todo lo ejecutado por las compras de emergencia 2020.

16.208

millones de guaraníes figura que fue lo ejecutado durante el 2020 por casos de emergencias en capital.







6.626

millones de guaraníes figura que fue lo ejecutado durante el 2020 por el caso específico del Covid-19.