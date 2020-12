Vuelve Amarilla y reafirma dichos contra Abdo y Cartes

Comenzó con la polémica frase que le generó el repudio del sector docente. “Hay una partida de maestros burros que apenas saben leer y no entienden lo que leen, que no hablan bien castellano ni guaraní y que por lo tanto no merecen aumento de sueldo, merecen capacitación seria”, repitió.

Continuó diciendo que “hace veinte años, diputados y senadores comenzaron a llenar primero el Parlamento y luego otras instituciones con operadores, parientes, amigos, esposas y amantes”, indicando que algunos ni trabajan y que solo cobran.

Entre otras cosas, refirió que el año pasado, el presidente, vicepresidente y director de la ANDE intentaron entregar Itaipú al Brasil, lo que casi llevó a Mario Abdo al juicio político, pero fue salvado por Horacio Cartes. “Desde entonces, Mario Abdo es rehén de Horacio Cartes, quien gobierna de manera paralela desde su casa y está copando todas las instituciones”, sentenció.

Finalmente ratificó que existió compra de bancas, incluso con contrabando.

“En este Parlamento hay diputados y senadores que han financiado su campaña con dinero sucio, con dinero de origen espurio, obtenido de coimas en las licitaciones públicas que han adjudicado siendo intendentes o gobernadores o ministros”, afirmó.