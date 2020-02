Vuelta a clases: Recomiendan control de vista y oído a niños

No ver adecuadamente tiene consecuencias académicas. El doctor Osvaldo Torres, oftalmólogo pediatra del Hospital de Clínicas, explicó que el niño al no visualizar lo escrito en la pizarra, en ocasiones no puede completar en tiempo y forma sus cuadernos en clase, o las tareas, lo que trae como resultado un fracaso escolar.

El problema oftalmológico representa en un gran porcentaje el fracaso escolar en niños que requieren inicialmente apoyo sicológico/sicopedagógico. Algunas afecciones que se dan en los niños son miopía, astigmatismo, hipermetropía alta.

Señales de alerta. Los principales síntomas de problemas visuales suelen manifestarse con dolores de cabeza, niños que entrecierran o achinan los ojos al mirar, miran de costado o tienen una posición viciosa de cabeza para poder observar objetos de lejos.

Por otra parte, también se manifiestan presentando cierto grado de retraso escolar puesto que, si el niño se para mucho en clase, puede deberse a la distancia entre su asiento y el pizarrón, al no ver bien, o si no copia la lección, a falta de buena visión. Las principales recomendaciones son acudir a controles anuales de visión.

Chequeos MÉDICOS. Los controles auditivos en el inicio de la etapa escolar no pueden faltar, especialmente en aquellos que por primera vez van a la escuela.

El chequeo es importante porque se comprobó que en algunos casos el déficit de atención o problemas en el lenguaje se deben a la deficiencia auditiva, dijo la doctora Mirtha Báez, del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas.

“Muchas veces cuando los niños empiezan con los dictados o en la lectoescritura, se puede ir percibiendo si el chico posee algún problema, ya que la exigencia académica se torna mayor y estos pequeños déficits salen a la luz en ciertos casos”.

Añadió que existen otros factores que pueden afectar a la audición como el cúmulo de catarro en el oído medio en el caso de los niños con cuadros alérgicos, cera y otras veces estas pérdidas auditivas pueden ser progresivamente desde el nacimiento.

Otro aspecto a tener en cuenta es el peso de la mochila, el cual en exceso puede ocasionar dolores de espalda. La elección correcta y el tamaño ideal son claves para que la ida a la escuela sea leve para los chicos.