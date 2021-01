“Vuelos de la muerte se efectuaron en Paraguay antes que en otros países”

En uno de ellos, el ex legislador y veterano dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) rememora los vuelos de la muerte que se realizaban en la dictadura.

“Es una obra que voy a lanzar en la ciudad de Villarrica, el 19 de febrero, porque la gran mayoría de los acontecimientos se desarrollaron en esa zona, incluyendo el referido a los vuelos de la muerte”, comenta.

Explica que un periodista le obsequió un libro relacionado con los vuelos en el delta entrerriano, titulado El llamado lugar perfecto. “Nosotros, los paraguayos, sabíamos desde luego que había vuelos que transportaban detenidos, presos políticos, quienes eran trasladados desde Charará, hoy Eugenio A. Garay, hasta Tapytá, en la ida y vuelta lanzaban el cuerpo de las personas que estaban atadas de pies y manos, las lanzaban sobre el Ybytyruzú, que entonces estaba conformado por montes impenetrables”, recuerda el jurista.

Detalla que el caso al que alude en su libro trata la historia de un amigo de apellido Toledo, quien una vez viajó con él y le contó su experiencia. Expresa que es una historia breve pero significativa. “A Toledo lo alzaron en el avión junto con otros ocho, pero no lo lanzaron porque el piloto y el copiloto empezaron a discutir sobre un partido de Olimpia y Cerro, y se olvidaron de él. Así se salvó. Llegaron hasta Tapytá y ya no lo alzaron al avión. Más tarde Toledo quedó en libertad porque no había motivos para que estuviera preso. Al final se vuelve un episodio pintoresco”, rememora el ex senador.

ANTIGUOS. Ramírez explica que los vuelos de la muerte fueron efectuados en Paraguay incluso antes que en otros países. “Nosotros fuimos los profesores de los argentinos”, opina. Agrega que durante el gobierno militar argentino, entre los años 73 y 82, se implementaron los vuelos de la muerte en el vecino país, en los que lanzaban al espacio, en el delta entrerriano, prisioneros políticos cuya muerte se había dispuesto por decisión unilateral, sin previo juicio, por decisión fundamentalmente de quienes manejaban la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires.

“Desde ahí levantaban a los presos y según relatos de libros les aplicaban somníferos para que en el momento de ser lanzados estén más o menos mareados”, cuenta el ex legislador. Indica que Paraguay en la década de los 60, entre 1960 y 1961, ya contaba con el campo de concentración en Charará, en plena ciudad, donde se relata que 58 prisioneros fueron ejecutados, según cifra del informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ).

Añade que los asesinados fueron lanzados desde avionetas que partían desde Charará hasta la estancia Tapytá, que está más allá de San Juan Nepomuceno (Caazapá). “Eran lanzados y morían, los cuerpos prácticamente jamás fueron recuperados, porque quedaban destrozados. Además, estaba prohibido ingresar al sitio. Se sabía que los vuelos estaban ocurriendo. Lo que yo menciono en la obrita es precisamente el caso del señor de apellido Toledo, de la colonia 14 de Mayo, quien fue alzado pero no fue lanzado”, reitera Ramírez Montalbetti.

HOMENAJE. El autor también precisa que escribió el libro desde abril del año pasado y se recopilan 21 historias. Manifiesta que su obra está en la línea del “caso ñemombe’u”, como lo hacía Caio Scavone y en una suerte de homenaje a este autor, por lo que a veces uno se encontrará con un relato humorístico, jocoso, pero en su libro también hay cuestiones muy serias. “Por ejemplo, recuerdo el caso de un preso político que estuvo en la región militar de Villarrica, quien recuperó su libertad pero murió a causa de los maltratos sufridos. También hay un homenaje al escritor Ramiro Domínguez (villarriqueño). Son exclusivamente memorias mías. Menciono, por ejemplo, detalles de la estadía de (Juan Domingo) Perón en Villarrica, quien estuvo refugiado en la casa de un hijo de Bernardino Caballero”, indica Ramírez Montalbetti.

Repite que el llamado lugar perfecto fue el libro que lo motivó a escribir sobre aquellos hechos, memorias de cuando era muy joven. Comenta que quienes vivían en Villarrica en la región en aquella época sabían que esos hechos estaban ocurriendo (los vuelos de la muerte). Insiste en que la obra abarca sus recuerdos, todos ubicados en los tiempos de la dictadura, “relatos de un sistema que felizmente hemos abandonado, aunque todavía ese mbarete (prepotencia) estamos volviendo a sufrir en esta época”.

“Desde el punto de vista de derechos humanos, hay déficits que en otros tiempos no se daban”, lamenta el autor, refiriéndose por ejemplo al caso que envuelve actualmente al presidente liberal, Efraín Alegre, quien parece ser un nuevo preso político.