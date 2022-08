“Voy a morir con el plantel”

El Emperador tomó el micrófono de Fútbol a lo Grande por Radio Monumental (1080 AM) y dio su parecer. “Yo si tengo que morir con este plantel me voy a morir con ellos, porque tuve ofertas para irme y me quedé”, dijo Cáceres.

Pero la presión es fuerte y vino desde las esferas más altas de la dirigencia franjeada para el plantel y el cuerpo técnico: “Si no ganamos los próximos partidos estamos fuera de la pelea del campeonato. El presidente me recalcó que tenemos que apretar (...). Yo quiero demasiado al club y busco ayudar al presidente en este momento. Más en este momento en que el club pasa con la FIFA”.

Relevo. Si bien Cáceres opina que su salida no cambiaría mucho el panorama en Olimpia, debido a que el club no puede sumar nuevos jugadores, no se atornilla al cargo.

“Le dije al presidente que si ya tiene a otra persona, yo me voy. Si hay otra persona por el crecimiento del club doy ese paso. Pero no sé si las cosas se van a solucionar sacando al técnico, no va a cambiar nada, lo principal es otra cosa", remarcó Cacerito.

Además, Cáceres lanzó un mensaje claro a la afición y de paso a la dirigencia. “Nosotros somos costo cero para el club” (sobre el valor de su sueldo y el cuerpo técnico).

El compromiso lo siente muy fuerte el entrenador franjeado, por su pasado como jugador y su amor al club. “Tengo a mi hijo en el club, nací acá, conseguí una Copa Libertadores, pasado, futuro y presente. Olimpia te exige ser campeón, campeón y campeón, soy de la casa y sé cómo es esto”, concluyó.



Perfila el paralelo

El próximo reto de Olimpia es Sport Colonial (equipo de la Primera C, última categoría de la APF), mañana en el Bosque de Para Uno desde las 18:30, torneo que defiende como campeón.

Cáceres prepara un equipo con mayoría de jugadores que no son habitualmente titulares en el Clausural. Estos son: Alfredo Aguilar; Sergio Otálvaro, Mateo Gamarra, Luis Zárate y Alan Paredes; Santiago Vera, Edgardo Orzusa, Marcos Gómez y Hugo Fernández; Walter González y Brian Montenegro.



51

partidos lleva dirigidos Cáceres con 27 victorias, 9 empates y 15 derrotas. 84 goles a favor y 54 en contra.