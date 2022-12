Votos dobles se pueden repetir por descontrol en capital

Pese a que esta práctica conlleva la multa de 200 jornales, unos G. 19.200.000 millones, no se ejecutan a raíz de que no se denuncian y los órganos de control no actúan.

Esta situación es caldo de cultivo para que los operadores de los partidos apelen a la competencia desleal.

De acuerdo con los datos, son los funcionarios afines a padrinos políticos los que operan impunemente en esta práctica.

De hecho, según el filtro de una ficha a la que accedimos, da cuenta de que decenas de funcionarios de la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente Óscar Nenecho Rodríguez, votaron doble en las municipales 2021 de donde parte el último antecedente de cómo operan estas roscas. De hecho, no pasa por alto que en la Municipalidad asuncena el otro gran elector sea el concejal Augusto Wagner (PLRA), compadre político de Nenecho. Coincidentemente ambos arrasan en varios colegios electorales donde se registran dobles votos y no se descarta que si se “prestan” los votos la beneficiada sea próximamente la precandidata a senadora Lizarella Valiente, al menos es lo que se menciona en pasillos de la municipalidad.

POBREZA COMO CALDO DE CULTIVO. Sin embargo, la principal clientela electoral para el voto doble se encuentra en la calle y, particularmente, concentrada en los barrios pobres como así lo indica el filtro dado que de los 4.090, unos 3.370 electores que votaron doble lo hicieron en barrios de la periferia, y 978 eran del PLRA. Santa Ana, Ricardo Brugada, Republicano, Zeballos, Botánico, Tacumbú, Roberto L. Petit e Itá Enramada fueron los barrios donde se registró esta práctica. En Santa Ana hubo 469 personas que votaron doble.

Entre los que votaban de manera doble tanto en la interna del PLRA y ANR figuran varios funcionarios distribuidos en varias direcciones de la Municipalidad capitalina, que van desde Aseo Urbano, Asesoría Jurídica, Administración, Terminal, Catastro, de Vialidad y hasta de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), entre otros. También lo hicieron funcionarios de algunos ministerios y secretarías.



4.090

personas que votaron doble, también denominado voto calesita, registraron los partidos y no existe sanción.



82.4

por ciento de los que infringieron la ley se concentran en los bañados donde vive la gente más necesitada.