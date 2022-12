“Voto preferencial perjudica a la participación femenina”

Celeste Amarilla dijo que este sistema no favorece a la gente con menor cantidad de recursos. “Acá es a platazo (la campaña), no es tu cara, no es tu movimiento, no es tu lista, es la plata”, aseveró.

Citó como ejemplo a las cartelerías. “Yo no tengo un solo cartel en todo el país porque averigüé y salí espantada”, manifestó.

“Que me voten por mi gestión y no por un cartel que cuesta millones”, pidió. Sostuvo que en ese tipo de cosas se nota el nivel de recursos que posee cada candidato.

Por su parte, Amanda Núñez mencionó que la Ley de Financiamiento Político es “totalmente inservible porque no hay ningún tipo de control”.

Esperanza Martínez, del Frente Guasu, comentó que ya hay conversaciones para dejar el voto preferencial para las internas y se refirió a Ley de Financiamiento Político como una “parodia” y sostuvo que hay una diferencia en el control con los partidos chicos y grandes.

“Nosotros hacemos una cena y por cada plato que vendemos tenemos que registrar hasta el número de cédula, pero sabemos que en el día D van a correr maletines frente a todos”, comentó.

En cuanto a la división de la oposición, Esperanza relató que tanto Euclides Acevedo como Jorge Querey habían dicho que van a evaluar llevar su respaldo a la Concertación. “Debe primar el sentido común porque divididos no llegamos”, dijo.

Kattya indicó que tras las elecciones hay que acercarse a los demás candidatos.

Celeste resaltó la postura que asume Efraín de no confrontar con los demás y criticó que Sebastián Villarejo y otros lancen cuestionamientos hacia él.

La candidata de Patria Querida Pelusa Moreno comentó que es de extracción colorada y comentó que entre sus propuestas está la de replicar un proyecto de Bangladesh para los pobres: “Mi sueño es que todos tengan oportunidades y crear una ley para contar con el banco de la dignidad”, indicó.

“Tenemos que saber escuchar con humildad”, acotó acerca de la concertación Pelusa Moreno.



Acá es a platazo (la campaña), no es tu cara, no es tu movimiento, es la plata. Que me voten por mi gestión.

Celeste Amarilla,

Lista 9 opción 2 PLRA.



La Ley de Financiamiento Político es una parodia. En el día D van a correr maletines frente a todos.

Esperanza Martínez,

Lista 40, opción 4 FG-Ñ.



Está visto que corremos en desventaja por la inmoralidad del gasto público en campañas masculinas.

Kattya González,

Lista 9, opción 1 Alianza.



La Ley de Financiamiento Político es totalmente inservible porque no hay ningún tipo de control.

Amanda Núñez,

Lista 22, opción 2 PLRA.



Mi sueño es que todos tengan oportunidades y crear una ley para contar con el banco de la dignidad.

Pelusa Moreno,

Lista 8, opción 6 PPQ.