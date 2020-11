Voraces incendios se registran en tres departamentos del interior

Una de las zonas de mayor preocupación es Edelira 70 Base y la cordillera del Parque San Rafael, donde los incendios arrasan con todo lo que encuentran a su paso, dejando numerosas familias afectadas en su salud por la densa humareda que cubrió gran parte de Itapúa, donde se reportaron ayer más de 480 focos de calor. Hombres y máquinas por tierra y aire, entre bomberos forestales, promotores ambientales, voluntarios, pobladores y agricultores de las zonas afectadas, luchan sin parar tratando de combatir el voraz avance de las llamas, pero el enorme esfuerzo resulta estéril ante tremenda extensión de fuego.

Todos los cuarteles bomberiles están saturados y ya no dan abasto ante tantos casos de incendios que se reportan. Incluso la ruta sexta tuvo que ser cortada por momentos debido a la espesa humareda que cubrió por completo la vía haciendo nula la visibilidad. Los intervinientes coinciden en señalar que la situación está fuera de control y se requiere urgente ayuda del Gobierno Nacional y de las instituciones de servicios con mayor equipamiento a fin de poder salvar algunos sectores.

EN MISIONES. Desde el sábado se registra un voraz incendio forestal de gran magnitud en Ayolas, Misiones, en las reservas Guazú Pucú y Yacyretá. Las altas llamaradas se podían observar desde la supercarretera que une la comunidad con Santiago, Misiones; gran parte de los alrededores de dicho tramo también se quemó. “El siniestro afectó a la reserva Guazú Pucú, la reserva Yacyretá, la zona urbana de la isla Yacyretá. El fuego está avanzando hacia el refugio faunístico Atingy. En forma manual es imposible frenar. Están por llegar un avión hidrante y helicóptero para combatir desde arriba, los cuales se consiguieron a través de la SEN. Los carros hidrantes ni ningún tipo de vehículo puede ingresar a la zona, ya que es muy inaccesible. La EBY va a proveer el combustible para las naves”, dijo el capitán José Mutti, comandante de los bomberos voluntarios de Ayolas.

La binacional informó que los focos de incendio en los pastizales ubicados en la isla Yacyretá no causaron ningún tipo de daño a la central hidroeléctrica ni a su personal, como así tampoco a la obra que se desarrolla en el brazo Añá Cuá.

EN GUAIRÁ. El Cerro León y Mayor Cué, en Independencia, Guairá, se encuentran en llamas desde el martes. La causa no ha trascendido, pero presumen que fue por una quema irresponsable de pobladores. Los bomberos no dan abasto, por lo que un grupo integrado por 26 militares de la Segunda División de Infantería tuvo que llegar ayer hasta el lugar para fortalecer la labor de combate. Si bien se contó en un principio con una avioneta hidrante, que combatió las llamas en la cordillera del Ybytyruzú, no fue suficiente y se tuvieron que reanudar los trabajos para apagar el incendio. María Elena Dubberke, capitana de los bomberos de Carlos Pfannl, dijo que ya realizaron más de 24 horas de intensa labor y que, a pesar de los esfuerzos, el fuego aún no se controló.